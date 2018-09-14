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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 17 сентября

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за сентябрь;

12:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

12:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за август, финал;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за сентябрь;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июль;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за июль;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за август.

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