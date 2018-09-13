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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 14 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за август;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за август;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июль, финальный отчет;

12:00 мск: Торговый баланс еврозоны за июль;

13:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

15:30 мск: Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей за август;

15:30 мск: Розничные продажи в США за август;

15:30 мск: Цены на импорт в США за август;

16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за август;

16:15 мск: Объём промышленного производства в США за август;

17:00 мск: Товарно-материальные запасы компаний США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, предварительно.

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