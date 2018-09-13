Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 сентября

Москва, 13 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;
02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;
09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;
09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;
10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;
14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;
14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;
14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;
14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;
15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;
17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;
20:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август.