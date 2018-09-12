Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 сентября

Москва, 12 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за август;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за июль;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за август;

04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за август;

04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, финал;

10:15 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за август;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за июль;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за август;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за август;

17:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

20:15 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за август.