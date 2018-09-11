Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 12 сентября

Москва, 11 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за III квартал;

03:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за сентябрь;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за июль;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за август;

15:30 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей Канады за II квартал;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:45 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за август;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за август.