Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 7 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;
03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за июль;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за июль;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;
11:30 мск: Ожидания потребителей Великобритании по инфляции за II квартал;
12:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за август;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
17:00 мск: Торговый баланс Китая за август;
17:00 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.