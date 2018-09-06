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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2018 г.Пенсии по старости проиндексируют с 1 января 20...
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Пенсии по старости проиндексируют с 1 января 2019 года

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Пенсии по старости проиндексируют с 1 января на 7.05% в 2019 году, на 6.6% в 2020 году и на 6.3% в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пенсионный фонд России.

"Расходы на выплату страховых пенсий на 2019-2021 годы определены с учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, подготовленных по итогам обращения президента Российской Федерации от 29 августа 2018 года. Так, было учтено среднемесячное увеличение страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам на тысячу рублей ежегодно при индексации с 1 января на 7.05% в 2019 году, на 6.6% и 6.3% в 2020 и 2021 годах соответственно и обеспечивающего рост к 2024 году пенсии указанной категории пенсионеров до 20 тыс. рублей", - отметили в пресс-службе ПФР.

Кроме того, социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля 2019 года на 2.4%. Среднегодовой размер социальной пенсии в 2019 году составит 9 215 рублей.

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