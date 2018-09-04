Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 сентября

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;
15:30 мск: Торговый баланс США за июль;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке.