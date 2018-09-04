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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 сентября

Москва, 4 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке.

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