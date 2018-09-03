Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;
02:50 мск: Денежная база в Японии за август;
04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;
10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июль;
15:15 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;
N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за август.