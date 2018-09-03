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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 сентября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
03.09.2018 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 4 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за август;

04:30 мск: Платёжный баланс Австралии за II квартал;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

10:15 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за август;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июль;

15:15 мск: Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

N/A мск: Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами за август.

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