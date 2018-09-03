"Металлоинвест" привлек у "Газпромбанка" 18.8 млрд рублей

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Металлоинвест" частично рефинансировал кредитный портфель за счет средств, привлеченных в соответствии с новым кредитным соглашением c "Газпромбанком". Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках соглашения об открытии кредитной линии компания привлекла 18.8 млрд рублей сроком на 6 лет.

Полученные средства в полном объеме направлены на досрочное погашение кредита "Сбербанка", погашение которого предполагалось в первой половине 2019 г. Таким образом, у компании практически отсутствует задолженность по основному телу долга на ближайшие 16 месяцев.