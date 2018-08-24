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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
сегодня 15:36

Объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 1.7%

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле снизился на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.7%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 0.7% (пересмотрено с +1.0%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В июне показатель вырос на 0.1% (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в июне.

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