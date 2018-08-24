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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2018 г.АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения...
сегодня 10:18

АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам "Московского вексельный банка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определены победители конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Московский вексельный банк" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации, проживающим во всех субъектах Российской Федерации, кроме вкладчиков банка, проживающих в городе Заречный, Пензенская область. Выплату страхового возмещения вкладчикам банка, проживающим в городе Заречный, Пензенская область будет осуществлять ПАО "Почта Банк".

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся 29 августа 2018 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 28 августа 2018 года на сайте АСВ, а также 29 августа 2018 года в газете "Московский Комсомолец".

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