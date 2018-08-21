Курс доллара 67.1807   Курс евро 76.7204  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 августа 2018 г.Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк "...
сегодня 09:57

Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк "Таатта"

Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк "Таатта" (АО) и открыл конкурсное производство сроком на 1 год,. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". С судебными актами и ходом рассмотрения дела можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел", - говорится в сообщении.

Найти сведения о банкротстве можно также на сайте ЕФРСБ, информация является открытой и общедоступной.

Другие новости

сегодня
10:44
Рубль перешел к снижению против доллара и евро на возобновлении покупок валюты для Минфина
сегодня
10:27
Арбитражный суд Якутии признал банк "Таатта" банкротом
сегодня
10:13
Рубль в начале дня рос на 22 коп к доллару и на 8 коп к евро
сегодня
10:00
США ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В УЧАСТИИ КОМПАНИЙ ИЗ РФ В ПРОЕКТАХ ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА И НЕФТИ НА ШЕЛЬФЕ АЛЯСКИ - ПОСОЛЬСТВО РОССИИ
сегодня
09:57
Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк "Таатта"
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 августа
сегодня
09:18
Почти 2 млрд руб потратят на укрепительные сооружения и ремонт мостов трассы Джубга - Сочи
сегодня
08:15
Доллар дешевеет к мировым валютам на заявлениях Трампа
сегодня
08:01
ПОВТОР - ОБЗОР: Дефицит трудовых ресурсов сохранится в России в ближайшие годы - аналитики
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»