Москва, 21 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Арбитражный суд Якутии признал банкротом банк "Таатта" (АО) и открыл конкурсное производство сроком на 1 год,. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов". С судебными актами и ходом рассмотрения дела можно ознакомиться в картотеке арбитражных дел", - говорится в сообщении.

Найти сведения о банкротстве можно также на сайте ЕФРСБ, информация является открытой и общедоступной.