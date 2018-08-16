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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 августа

Москва, 16 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на входе за II квартал;

01:45 мск: Индекс цен производителей в Новой Зеландии на выходе за II квартал;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, финал;

15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за июнь;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за июль;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июль;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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