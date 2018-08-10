Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Владимир Муравьев назначен новым IT директором "Альфа страхование". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Владимир Муравьев займется совершенствованием IT-процессов, развитием и модернизацией IT-инфраструктуры компании, а также поддержкой и запуском новых цифровых сервисов.

Для справки: Владимир Муравьев окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), а также получил дополнительное экономическое образование по специальности "Финансы и кредит". Начав карьеру в сфере информационных технологий в 1993 г., Владимир приобрел уникальный 25-летний опыт построения и развития комплексных IT-систем в крупных компаниях: руководил IT-блоком розничной сети "Дикси", а ранее в течение 13 лет работал в группе компаний "Мегаполис".

Напомним, что группа "Альфа страхование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь», ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал группы составляет 14.3 млрд руб. Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" ("Альфа-Банк", "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). Согласно лицензии группа предлагает более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами группы пользуются более 24,8 млн клиентов по всей России. Группа "АльфаСтрахование" имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch "ВВ" по международной шкале и наивысший рейтинг надежности "ruAA+" рейтингового агентства "Эксперт РА".