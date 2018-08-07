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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 августа 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 августа

Москва, 7 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

06:05 мск: Торговый баланс Китая за июль;

06:05 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за июль;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

08:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

15:45 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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