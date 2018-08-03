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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 августа 2018 г.ЦБ аннулировал лицензию у банка "Новое время"
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ЦБ аннулировал лицензию у банка "Новое время"
Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России с 03.08.2018 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Новое время" (ООО) (г. Москва). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

ЦБ аннулировал лицензию на основании статьи 23 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации и направлением в Банк России соответствующего ходатайства.

Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" в КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) будет назначена ликвидационная комиссия.

Банк "Новое время" является участником системы страхования вкладов. Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

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