Россия увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 29%

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Россия в период с января по май текущего года увеличила экспорт продукции АПК (с учетом стран ЕАЭС) на 29.2%. Объемы экспорта продукции в стоимостном выражении составили 9.5 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Основными экспортируемыми продуктами, как и годом ранее, стали зерновые культуры, рыба и морепродукты, а также продукция масложировой отрасли.

"Экспорт пшеницы за это время составил 17.1 млн тонн на сумму 3.1 млрд долларов, превысив показатели 2017 года в 1.7 раза, или на 1.3 млрд долларов. Основным импортером российской пшеницы являлся Египет, увеличивший объем закупок на 22.2%, до 4.3 млн тонн, - говорится в сообщении.

В 2.4 раза выросли закупки пшеницы со стороны Турции (до 2 млн тонн), в 3,4 раза со стороны Латвии (до 539 тыс. тонн), более чем в 19 раз выросли закупки из Вьетнама (до 1.66 млн тонн).

Экспорт соевого масла вырос на 7.3% до 242 тыс. тонн, рапсового масла – на 42% до 135.7 тыс. тонн, соевых бобов – в 2.5 раза до 509 тыс. тонн.

Кроме того, продолжает развиваться наметившаяся в 2017 году тенденция увеличения экспорта шоколадных кондитерских изделий: за январь-май вывезено 78 тыс. тонн на сумму 222 млн долларов, что больше уровня аналогичного периода 2017 года на 30.1% (26.5% в денежном эквиваленте). Лидерами по импорту шоколадных кондитерских изделий российского производства являются Казахстан, на долю которого пришлось 20.6% российского экспорта, Белоруссия, на долю которой пришлось 10.9% российского экспорта, Китай, на долю которого пришлось 11.4% российского экспорта.