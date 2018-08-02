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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.5 тыс.

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 июля, выросло на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 218 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 214.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 июля, уменьшилось на 23 тыс. и составило 1724 тыс. против 1747 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1745 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 4.5 тыс. до 1741.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 июля, сократилось на 12.1 тыс. и составило 1.79 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.01 млн человек.

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