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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 июля 2018 г.Кабмин выделит на курорты Северного Кавказа 17 ...
сегодня 10:04

Кабмин выделит на курорты Северного Кавказа 17 млрд рублей

Москва, 25 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств из федерального бюджета на создание туристического кластера на Северном Кавказе. Общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предусмотренных в 2018 году на реализацию укрупнённого инвестиционного проекта, составляет 4.28 млрд рублей, в 2019–2021 годах – по 4.5 млрд рублей ежегодно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Подписанным постановлением утверждено адресное (пообъектное) распределение бюджетных инвестиций из федерального бюджета, предоставляемых АО "Курорты Северного Кавказа" в 2018–2021 годах на капитальные вложения в проектирование и строительство объектов в рамках укрупнённого инвестиционного проекта.

Средства будут направлены на финансирование строительно-монтажных работ по объектам всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз" (Карачаево-Черкесская Республика), проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ по объектам ВТРК "Ведучи" (Чеченская Республика) и ВТРК "Эльбрус" (Кабардино-Балкарская Республика).

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