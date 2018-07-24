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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

11:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за июль;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за июнь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июль;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.

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