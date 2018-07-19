Курс доллара 62.9006   Курс евро 73.1345  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости19 июля 2018 г.Светлана Емельянова вошла в gравление банка "От...
сегодня 12:10

Светлана Емельянова вошла в gравление банка "Открытие"
Эмитенты:   ВТБ  |  Кредит Европа Банк  |  Открытие Холдинг

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Руководитель операционного блока банка "Открытие" Светлана Емельянова, после согласования ее кандидатуры Банком России, вошла в состав правления кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В качестве члена правления Светлана Емельянова будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с операционной деятельностью банка, повышением эффективности операционных процессов и функций.

Для справки: Светлана окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Физика" и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "Финансы и кредит. Светлана Емельянова обладает двадцатилетним опытом работы на российском финансовом рынке. До прихода в "Открытие" она более 12 лет проработала в группе "ВТБ", занимая должности главного бухгалтера, заместителя директора финансового департамента банка "ВТБ24", а затем – главного бухгалтера – руководителя департамента учета и отчетности банка "ВТБ". В 1994–1998 гг. работала в КБ "ОПМ-Банк", последовательно занимая должности операциониста, экономиста кредитного отдела, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, заместителя председателя правления — начальника отдела внутреннего контроля. В 1998 – 2006 гг. Светлана занимала пост главного бухгалтера в банках АКБ "Финансбанк" и "Русский стандарт".

Другие новости

сегодня
13:00
РОССИЯ И США МОГЛИ БЫ ВОЗОБНОВИТЬ ЭНЕРГОДИАЛОГ И ОБСУЖДАТЬ В ЕГО РАМКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ, РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ НА МИРОВЫХ ГАЗОВОМ И НЕФТЯНОМ РЫНКАХ - НОВАК
сегодня
12:48
ЕК до конца года решит, сделать ли временные защитные меры по импорту стали постоянными
сегодня
12:30
Количество двухсотрублевых банкнот в обращении в РФ с начала года выросло почти в 14 раз
сегодня
12:22
ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ ЯПОНИИ ОТ ИМПОРТА НЕФТИ ИЗ ИРАНА ВЫЗЫВАЕТ СОЖАЛЕНИЕ, ВЕРОЯТНО РЕШЕНИЕ ВЫНУЖДЕННОЕ, ИЗ-ЗА ЗАПУГИВАНИЙ США - УЛЬЯНОВ
сегодня
12:10
Светлана Емельянова вошла в gравление банка "Открытие"
сегодня
12:07
Срок приема поправок к проекту об изменениях пенсионной системы увеличат вдвое
сегодня
12:01
ЦБ РФ ожидает с июля постепенное повышение годовой инфляции до 3,5-4% в конце 2018 года
сегодня
11:45
Moody's поместило рейтинг Мегафона на уровне "Ba1" на пересмотр с дальнейшим понижением
сегодня
11:34
Срок сдачи моста через Амур из ЕАО в Китай перенесен на июль 2019 г
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»