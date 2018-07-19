Светлана Емельянова вошла в gравление банка "Открытие"

Москва, 19 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Руководитель операционного блока банка "Открытие" Светлана Емельянова, после согласования ее кандидатуры Банком России, вошла в состав правления кредитной организации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В качестве члена правления Светлана Емельянова будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с операционной деятельностью банка, повышением эффективности операционных процессов и функций.

Для справки: Светлана окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "Физика" и Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "Финансы и кредит. Светлана Емельянова обладает двадцатилетним опытом работы на российском финансовом рынке. До прихода в "Открытие" она более 12 лет проработала в группе "ВТБ", занимая должности главного бухгалтера, заместителя директора финансового департамента банка "ВТБ24", а затем – главного бухгалтера – руководителя департамента учета и отчетности банка "ВТБ". В 1994–1998 гг. работала в КБ "ОПМ-Банк", последовательно занимая должности операциониста, экономиста кредитного отдела, старшего экономиста, заместителя главного бухгалтера, заместителя председателя правления — начальника отдела внутреннего контроля. В 1998 – 2006 гг. Светлана занимала пост главного бухгалтера в банках АКБ "Финансбанк" и "Русский стандарт".