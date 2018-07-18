Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 2.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне сократилось на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1273 тыс. в годовом выражении против 1301 тыс. в мае.

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1330 тыс.

По сравнению с июнем 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 3%.