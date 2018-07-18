Курс доллара 62.9006   Курс евро 73.1345  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2018 г. Число выданных разрешений на жилищное строит...
вчера 15:37

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 2.2%

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в июне сократилось на 2.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1273 тыс. в годовом выражении против 1301 тыс. в мае.

Аналитики ожидали, что в июне число выданных разрешений на строительство составит 1330 тыс.

По сравнению с июнем 2017 года число выданных разрешений уменьшилось на 3%.

Другие новости

вчера
16:00
Безработица в РФ в июне сохранилась на уровне мая и составила 4,7% - Росстат
вчера
16:00
Путин попросил Минфин не затягивать выделение средств пострадавшим от паводка регионам РФ
вчера
15:50
Казахстан не имеет торговых нарушений по поставкам урана в США – эксперт
вчера
15:38
Экс-глава Минкомсвязи Никифоров продолжит возглавлять набсовет "Почта банка"
вчера
15:37
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июне сократилось на 2.2%
вчера
15:34
Число закладок новых домов в США в июне сократилось на 12.3%
вчера
15:25
"Лукойл" нарастил добычу нефти примерно на 4 тыс тонн в сутки после договоренностей ОПЕК+
вчера
15:01
ЕИБ не поддерживает кредитование проектов в Иране – глава банка
вчера
14:43
ЕК предоставила Google 3 месяца на устранение нарушений под угрозой штрафных санкций до 5%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»