Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.4%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.4% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.34 в сравнении 1.35 месяцем ранее.