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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июля 2018 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
16.07.2018 17:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в мае вырос на 0.4%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в мае вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.3% в апреле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в мае по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.4% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.6% в апреле (пересмотрено с +0.4%).

Соотношение запасов к продажам в мае составило 1.34 в сравнении 1.35 месяцем ранее.

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