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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июля 2018 г."Газпром" и "Акрон" направляют в Боливию комисс...
сегодня 10:00

"Газпром" и "Акрон" направляют в Боливию комиссии для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве
Эмитенты:   Акрон  |  Газпром

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра углеводородов Луиса Альберто Санчеса, комиссия российских "Газпрома" и "Акрона" прибудут в Боливию для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"От "Газпрома" 18 июля прибывает большая команда, чтобы определить последние детали подписанного в Москве соглашения. Это значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы будем готовы его утвердить. Также приезжает "Акрон", другая делегация, чтобы завершить то, что мы подписали в Москве", — приводит агентство ABI заявление Санчеса.

Про его словам, "Акрон" планирует организовать предприятие с нефтяной компаний YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.

Агентство напоминает, что в июне в ходе визита президента Эво Моралеса в Москву "Газпром" и Боливия подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Российская группа "Акрон" в свою очередь договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.

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