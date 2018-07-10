"Газпром" и "Акрон" направляют в Боливию комиссии для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве

Москва, 10 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам министра углеводородов Луиса Альберто Санчеса, комиссия российских "Газпрома" и "Акрона" прибудут в Боливию для уточнения деталей подписанных соглашений о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении РИА "Новости".

"От "Газпрома" 18 июля прибывает большая команда, чтобы определить последние детали подписанного в Москве соглашения. Это значит, что в ближайшие три-четыре месяца мы будем готовы его утвердить. Также приезжает "Акрон", другая делегация, чтобы завершить то, что мы подписали в Москве", — приводит агентство ABI заявление Санчеса.

Про его словам, "Акрон" планирует организовать предприятие с нефтяной компаний YPFB, которое будет заниматься продажей мочевины в Южной Америке.

Агентство напоминает, что в июне в ходе визита президента Эво Моралеса в Москву "Газпром" и Боливия подписали основные условия контракта по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке "Витиакуа". Российская группа "Акрон" в свою очередь договорилась о строительстве двух заводов по производству удобрений в Боливии.