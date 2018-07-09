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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 июля 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 июня

Москва, 9 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июнь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за июнь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июнь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за июнь, предварительно;

09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за май;

11:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за май;

11:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за май;

11:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за май;

11:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за май;

11:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за май;

11:30 мск: ВВП Великобритании за май;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за июнь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июнь;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за июнь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за май;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь.

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