Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2018 года вырос на 6.9% до 124.1 млрд долл в сравнении с дефицитом в 116.1 млрд долл в IV квартале 2017 года (пересмотрено с (-128.2) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2018 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 129.0 млрд долл.

По состоянию на 31 марта 2018 года дефицит платёжного баланса США составил 2.5% ВВП в сравнении с 2.4% в IV квартале и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.