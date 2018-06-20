"Газпром" утвердил стратегию в электроэнергетике на ближайшие 10 лет

Москва, 20 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил стратегию компании в электроэнергетике на 2018–2027 годы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ключевой стратегической целью компании в электроэнергетике на период 2018–2027 годов является обеспечение стабильного роста прибыли при сохранении высокого уровня надежности энергоснабжения потребителей.

Стратегия, в частности, предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна. Отдельное внимание уделено дальнейшему повышению операционной эффективности, технологическому развитию, применению импортозамещающего оборудования. "Газпром" также нацелен на диверсификацию электроэнергетического бизнеса за счет выхода на перспективные рынки в России и за рубежом.