"Сбербанк" снизил ставки по ипотеке до 6.7%

Москва, 8 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" с 9 июня по 31 августа снижает базовые ставки и запускает промо-акцию по ипотечным кредитам при покупке жилья на первичном рынке.Об этом сообщает пресс-служба банка.

Максимальный размер снижения составит 0.9 п.п., а минимальная ставка – 6.7% годовых. Диапазон снижения базовых ставок составит 0.3-0.5 п.п. в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки опустятся до 7.1-9.5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

"Сбербанк завтра снижает ставки по ипотеке на первичное жилье, чтобы сделать доступнее квартиры в новостройках. Самое значительное снижение – до 0.9 п.п. коснется тех людей, которые пока не являются зарплатными клиентами "Сбербанка" – отметил директор – дивизиона "ДомКлик" Николай Васев. – Ставка 6.7% – новая рекордно низкая ставка, доступная широкому кругу клиентов".

Промо-акция позволит получить дополнительный дисконт к базовым ставкам в размере 0.4 п.п. для кредитов с суммой от 3.8 млн рублей. С учетом акции диапазон ставок составит 6.7-9.1% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.