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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2018 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:25

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 241 тыс.

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло на 241 тыс. с учётом сезонных колебаний в сравнении с прогнозом об увеличении на 208 тыс.

В феврале число рабочих мест в частном секторе США расширилось на 246 тыс. (пересмотрено с 235 тыс.).

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте выросло на 47 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 127 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) выросло на 67 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 апреля.

Аналитики прогнозируют рост числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 190 тыс. после увеличения на 313 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизился на 0.1 п.п. и составил 4.0%.

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