Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 апреля

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за апрель;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за февраль;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за февраль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за март;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за март, предварительно;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за март;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за март, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за март;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за февраль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.