АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "ОФК Банка"

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "ОФК Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня через ПАО "Сбербанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 3 апреля 2018 года в "Российской газете".