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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 13:32

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "ОФК Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ПАО "ОФК Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с сегодняшнего дня через ПАО "Сбербанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 3 апреля 2018 года в "Российской газете".

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