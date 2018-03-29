ЦБ отозвал лицензию у у небанковской кредитной организации "Умут"

Москва, 29 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Приказом Банка России с 29.03.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО РНКО "Умут" (г. Хасавюрт), ООО РНКО "Умут" не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Кроме того, в ООО РНКО "Умут" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк России неоднократно применял в отношении ООО РНКО "Умут" меры надзорного реагирования.

Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО РНКО "Умут" с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.03.2018 кредитная организация занимала 533 место в банковской системе Российской Федерации.