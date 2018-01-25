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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Скорректированная прибыль Caterpillar оказалась...
вчера 16:16

Скорректированная прибыль Caterpillar оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель строительного оборудования Caterpillar в четверг сообщил об убытках по итогам за IV квартал 2017 года в размере 1.3 млрд долл или 2.18 долл на акцию по сравнению с убытком в размере 1.17 млрд долл или 2.0 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 2.16 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 12.9 млрд долл с 9.6 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Caterpillar на уровне 1.77 долл на акцию и доходы в размере 11.8 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3%.

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