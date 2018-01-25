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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2018 г.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект ...
сегодня 11:10

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об органическом сельском хозяйстве

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовых основах регулирования производства органической продукции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Цель законопроекта – установление правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции в части продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается создание единого государственного реестра производителей органической продукции, который будет содержать сведения о производителях и видах производимой ими органической продукции. Государственная поддержка включённым в реестр производителям органической продукции будет оказываться в соответствии с Федеральным законом "О развитии сельского хозяйства".

Вводятся понятия "органическая продукция", "производство органической продукции" и "производители органической продукции". Предусматриваются добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, а также создание единого государственного реестра производителей органической продукции.

Законопроектом также определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции. Предусматривается также ответственность производителя органической продукции за его использование с нарушениями установленных требований.

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