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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2018 г."Сбербанк" поддержал инициативу по созданию гло...
вчера 12:00

"Сбербанк" поддержал инициативу по созданию глобального центра по кибербезопасности
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам заместителя председателя правления "Сбербанка" Станислава Кузнецова, "Сбербанк" полностью поддерживает инициативу по созданию глобального центра по кибербезопасности под эгидой Всемирного экономического форума. Об этом говорится в пресс-релизе банка

"Мы надеемся, что центр возьмёт на себя роль уникальной платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трём ключевым направлениям. Эти направления — установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и создание надёжного исследовательского центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене", — отметил Станислав Кузнецов.

Напомним, что глобальный центр по кибербезопасности является ключевой вехой развития Cybercrime project – обширной инициативы ВЭФ по кибербезопасности. "Сбербанк" принимал участие в обсуждении и формировании принципов создания глобального центра по кибербезопасности. Официальное открытие центра состоится в Давосе 25 января 2018 года.

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