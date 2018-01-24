"Сбербанк" поддержал инициативу по созданию глобального центра по кибербезопасности

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам заместителя председателя правления "Сбербанка" Станислава Кузнецова, "Сбербанк" полностью поддерживает инициативу по созданию глобального центра по кибербезопасности под эгидой Всемирного экономического форума. Об этом говорится в пресс-релизе банка

"Мы надеемся, что центр возьмёт на себя роль уникальной платформы по взаимодействию государственного и частного секторов, развитие которой будет происходить по трём ключевым направлениям. Эти направления — установление взаимовыгодного сотрудничества между государственными и частными корпорациями, формирование необходимых условий для организации постоянного обмена информацией и создание надёжного исследовательского центра, осуществляющего независимую оценку и анализ текущей ситуации в области кибербезопасности на международной арене", — отметил Станислав Кузнецов.

Напомним, что глобальный центр по кибербезопасности является ключевой вехой развития Cybercrime project – обширной инициативы ВЭФ по кибербезопасности. "Сбербанк" принимал участие в обсуждении и формировании принципов создания глобального центра по кибербезопасности. Официальное открытие центра состоится в Давосе 25 января 2018 года.