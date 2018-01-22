Правительство выделило 14.5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников в 2018 году

Москва, 22 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство России выделит на 2018, 2019 и 2020 года бюджетные средства для исполнения укахов президента в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В 2018 году 14.5 млрд рублей будут направлены на увеличение зарплат. Распорядителем средств выступит Министерство финансов.

"Средства в размере 14.5 млрд рублей направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и от 28 декабря 2012 года №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Это позволит достичь в 2018 году запланированных указами президента РФ показателей заработной платы работников бюджетных учреждений.