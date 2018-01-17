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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2018 г.Квартальная прибыль Bank of America сократилась...
сегодня 15:27

Квартальная прибыль Bank of America сократилась и оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в IV квартале 2017 года до 2.4 млрд долл или до 0.2 долл на акцию по сравнению с 4.5 млрд долл или 0.39 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.45 долл на акцию.

Доходы банка увеличились до 20.44 млрд долл в сравнении с 19.99 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 21.49 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 0.7%.

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