Квартальная прибыль Bank of America сократилась и оказалась хуже прогнозов аналитиков

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в среду сообщил о снижении прибыли в IV квартале 2017 года до 2.4 млрд долл или до 0.2 долл на акцию по сравнению с 4.5 млрд долл или 0.39 долл на акцию годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.45 долл на акцию.

Доходы банка увеличились до 20.44 млрд долл в сравнении с 19.99 млрд долл за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 21.49 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подорожали на 0.7%.