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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за декабрь;

17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;

18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.

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