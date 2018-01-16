Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 17 января

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за январь;
02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за ноябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;
13:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;
13:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;
17:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей США за декабрь;
17:15 мск: Объём промышленного производства в США за декабрь;
18:00 мск: Заявление Банка Канады;
18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 мск: Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за январь;
18:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;
19:15 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США.