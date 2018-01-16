Квартальная прибыль UnitedHealth Group увеличилась

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская страховая компания UnitedHealth Group сообщила о росте чистой прибыли по итогам IV квартала текущего года до 3.62 млрд долл или 3.65 долл на акцию против 1.68 млрд долл или 1.74 долл за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль выросла до 2.59 долл.

Выручка компании увеличилась до 52.06 млрд долл с 47.54 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль UnitedHealth на уровне 2.51 долл на акцию и доходы в размере 51.61 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции UnitedHealth подорожали на 2.6%.