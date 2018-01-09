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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 января 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 января

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

12:30 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:30 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

16:00 мск: Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;

16:30 мск: Цены на импорт в США за декабрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:01 мск: Индекс цен производителей Китая за декабрь;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь.

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