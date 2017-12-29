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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 января

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за ноябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за февраль;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за декабрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за декабрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за ноябрь;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за ноябрь;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за ноябрь.

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