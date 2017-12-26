Курс доллара 58.1989   Курс евро 69.0937  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2017 г.Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case...
сегодня 17:05

Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 6.4% в годовом выражении

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.3%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 6.0% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.7% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Другие новости

сегодня
17:44
Кабмин РФ должен до 1 марта представить предложения по стимулированию ГРР в Арктике
сегодня
17:41
Путин поручил до марта утвердить план по локализации важного оборудования для СПГ-заводов
сегодня
17:33
КАБМИН РФ РАССМОТРИТ ВОПРОС О ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОД СПГ-ПРОЕКТЫ - КРЕМЛЬ
сегодня
17:09
Развертывание сети 5G в РФ может затянуться из-за несогласования частот – источник
сегодня
17:05
Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 6.4% в годовом выражении
сегодня
16:30
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку-2" выполнили финансовые обязательства 2017 г
сегодня
16:17
Группа "Газпром" по итогам 2017 года увеличит добычу нефти на 4%, до 41 млн тонн - Миллер
сегодня
16:09
Кабмин РФ сделает все, чтобы достойно пройти ответственный выборный период - Медведев
сегодня
16:04
ГАЗПРОМ ДО КОНЦА 2017 ГОДА ПОСТРОИТ 1380 КМ ГАЗОПРОВОДА "СИЛА СИБИРИ" - МИЛЛЕР
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»