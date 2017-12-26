Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в октябре вырос на 6.4% в годовом выражении

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 6.4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 6.3%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в октябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний и увеличился на 6.0% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в октябре по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.7% с учётом сезонных колебаний и вырос на 6.2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.