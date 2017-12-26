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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2017 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 09:46

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Канский"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Канский" ООО (Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 26 декабря 2017 года через ПАО "Сбербанк", действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 26 декабря в "Российской газете".

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