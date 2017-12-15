Банк России понизил ключевую ставку до 7.75%

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов с 8.25 до 7.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Инфляция находится на уровне 2.5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года, говорится в заявлении регулятора. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели. Банк России продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.

Динамика инфляции. Годовая инфляция находится ниже 3% в основном под влиянием временных факторов. По оценке, на 11 декабря 2017 года она составила 2,5%.

В IV квартале 2017 года понижательное давление на темпы роста потребительских цен продолжали оказывать повышенные объёмы предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, которые связаны с ростом урожайности, дефицитом складских мощностей для хранения. В результате в ноябре годовая продовольственная инфляция снизилась до 1,1%. Большинство факторов, связанных с урожаем 2017 года, прекратят оказывать дезинфляционное влияние в первой половине 2018 года. Вклад курсовой динамики в замедление годовой инфляции уменьшается и будет исчерпан в I квартале следующего года.

Продолжается снижение годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары, которые составили 2,7% в ноябре. В то же время услуги подорожали за год на 4,2%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся несколько ниже 4%.

Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остаётся неустойчивым и неравномерным. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры.

Годовая инфляция составит менее 3% в конце 2017 года и по мере исчерпания влияния временных факторов постепенно приблизится к 4% к концу 2018 года.

Денежно-кредитные условия. Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему смягчению денежно-кредитных условий, создавая предпосылки для приближения инфляции к 4%. Номинальные ставки по банковским операциям продолжают снижаться, а в реальном выражении остаются в положительной области. Неценовые условия кредитования постепенно смягчаются для наиболее надежных заемщиков, но остаются сдерживающими.

По мере перехода к нейтральной денежно-кредитной политике продолжится процесс изменения формы кривой доходности от инвертированной к нормальной. В этих условиях потенциал для снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных.

Текущие условия продолжают способствовать сохранению привлекательности сбережений и обеспечивать сбалансированный рост потребления. Эти тенденции сохранятся на фоне дальнейшего постепенного смягчения денежно-кредитной политики и невысокой склонности к риску у банков и заёмщиков.

Экономическая активность. По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7-2,2%. Таким образом, денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не ограничивая экономический рост. Хотя в октябре наблюдается неоднородность тенденций в динамике экономической активности, настроения производителей продолжают находиться на относительно высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост внутреннего спроса на фоне увеличения реальных заработных плат, а также восстановление темпов роста мировой экономики. Безработица находится на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления.

Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы экономического роста не превысят 1,5-2,0% на всём прогнозном горизонте, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня.

Инфляционные риски. Ряд факторов могут одновременно нести риски отклонения инфляции как вверх, так и вниз от цели в зависимости от развития ситуации. К ним относится динамика продовольственных и нефтяных цен, для которых характерна высокая волатильность. Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние конъюнктуры нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в целом. В то же время некоторые факторы создают в основном проинфляционные риски: это ситуация на рынке труда, возможные изменения в потребительском поведении, характер инфляционных ожиданий.

Продление соглашения странами — экспортерами нефти снижает неопределенность динамики цен на энергоносители и связанные с ней проинфляционные риски на горизонте до года. При этом риски отклонения инфляции вверх от прогноза по-прежнему преобладают в среднесрочном периоде. Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамики. Кроме того, среднесрочный баланс рисков для динамики инфляции будет зависеть от перспектив бюджетных и тарифных решений в 2019-2020 годах. Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на всем прогнозном горизонте.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно и допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России — 13:30 по московскому времени.