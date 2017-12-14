ЕЦБ оставил процентные ставки на прежнем уровне и сохранил программу выкупа активов неизменной

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.40%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

В заявлении ЕЦБ говорится об ожиданиях регуляторов, что ключевые процентные ставки останутся на текущем уровне в течение продолжительного времени.

В конце октября ЕЦБ принял решение уменьшить объём программы покупки активов (QE) до 30 млрд евро с 60 млрд евро в месяц, начиная с января 2018 года. Период реализации программы выкупа активов продлён с конца декабря 2017 года до сентября 2018 года.

В ходе сегодняшнего заседания это решение не претерпело изменений.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги по итогам заседания начнётся в 16:30 мск.