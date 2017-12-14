Курс доллара 59.1446   Курс евро 69.4653  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2017 г."МСП Банк" вошел в список уполномоченных банков...
сегодня 12:39

"МСП Банк" вошел в список уполномоченных банков Минсельхоза России
Эмитенты:   МСП Банк

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердило "МСП Банк" в качестве уполномоченного банка для льготного кредитования сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В соответствии со вступившим в силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому нововведению "МСП Банк", как один из уполномоченных банков, сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых, а сам процесс получения субсидий существенно упростится", - гвоорится в сообщении.

"МСП Банк" разработал специальную линейку кредитных продуктов для сельскохозяйственных кооперативов для краткосрочного кредитования (до 10 млн рублей), поддержки экспорта (до 500 млн рублей), а также на инвестиционные цели для развития агропарков и сельскохозяйственных оптово-распределительных центров (до 500 млн рублей). Также, банк предоставляет финансирование компаниям АПК в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Статус уполномоченного банка Минсельхоза означает для нас появление дополнительных инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил председатель правления банка Дмитрий Голованов.

Другие новости

сегодня
12:52
Путин: контроль за ЦБ РФ есть, но никаких серьезных нарушений не выявлено
сегодня
12:48
ПУТИН О РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ: ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ ПО ПОВОДУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ НЕ ОПРАВДАЛСЯ
сегодня
12:42
СИТУАЦИЯ С ПРОВЕРКАМИ БИЗНЕСА МЕНЯЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ - ПУТИН
сегодня
12:39
РФ в ноябре выполнила соглашение по добыче ОПЕК+ на 95% после 97% в октябре - МЭА
сегодня
12:39
"МСП Банк" вошел в список уполномоченных банков Минсельхоза России
сегодня
12:35
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в мире на 2017-2018 гг
сегодня
12:25
Страны вне ОПЕК в ноябре выполнили сделку по добыче на 96% после 111% в октябре - МЭА
сегодня
12:18
ПУТИН: ИНОГДА ЕСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ В УКРУПНЕНИИ РЕГИОНОВ, НО МЫ НИЧЕГО НЕ БУДЕМ НАВЯЗЫВАТЬ
сегодня
12:10
РОСТЕХ УДОВЛЕТВОРЕН РЕШЕНИЕМ СУДА ПО СПОРУ С SIEMENS, СЧИТАЕТ ЕГО РАЗУМНЫМ И СПРАВЕДЛИВЫМ - КОМПАНИЯ
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»