"МСП Банк" вошел в список уполномоченных банков Минсельхоза России

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации утвердило "МСП Банк" в качестве уполномоченного банка для льготного кредитования сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"В соответствии со вступившим в силу в 2017 году новым порядком субсидирования кредитования агропредприятий компенсация части процентной ставки по кредитам будет предоставляться напрямую уполномоченным кредитным организациям. Благодаря этому нововведению "МСП Банк", как один из уполномоченных банков, сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых, а сам процесс получения субсидий существенно упростится", - гвоорится в сообщении.

"МСП Банк" разработал специальную линейку кредитных продуктов для сельскохозяйственных кооперативов для краткосрочного кредитования (до 10 млн рублей), поддержки экспорта (до 500 млн рублей), а также на инвестиционные цели для развития агропарков и сельскохозяйственных оптово-распределительных центров (до 500 млн рублей). Также, банк предоставляет финансирование компаниям АПК в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Статус уполномоченного банка Минсельхоза означает для нас появление дополнительных инструментов для поддержки малого и среднего бизнеса", - отметил председатель правления банка Дмитрий Голованов.