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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 декабря

Москва, 13 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за декабрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за октябрь;

03:00 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за ноябрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;

12:30 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

12:30 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

22:00 мск: Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

22:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;

22:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.

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