Главные темы дня на рынках Европы: ожидание заседаний FOMC и ЕЦБ, рост акций технологического сектора, судебные тяжбы Роснефти и АФК "Система"

Москва, 12 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Ведущие фондовые индексы Европы во вторник умеренно повышаются в преддверии намеченных на эту неделю заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC).

К 14:55 мск общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 подорожал на 0.2% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия на фоне повышения британского индекса FTSE-100 на 0.2%, германского DAX – на 0.1%, французского CAC-40 – на 0.3%.

Среди лидеров роста - акции технологического сектора, поддержанные новостями о слияниях и поглощениях в этой сфере. Акции крупнейшего в мире производителя микрочипов для мобильных телефонов и кредитных карт Gemalto выросли на 33% после предложения французской консалтинговой компании Atos приобрести Gemalto за 4.3 млрд евро. В этом году акции Gemalto находятся под давлением из-за того, что компания четыре раза выпустила предупреждения о возможном снижении прибыли.

Акции южноафриканского ритейлера Steinhoff подорожали почти на 35%, восстанавливая потери, понесённые в ходе предыдущих торговых сессий из-за сообщений об отставке исполнительного директора компании в связи с подозрениями о манипуляциях в бухучёте. В понедельник компания выпустила заявление о намерении стабилизировать ситуацию с приглашением в совет директоров известных представителей банковского и страхового сообществ.

Акции британского оператора сети пабов Greene King упали на 1.7% после снижения прогноза по их целевой стоимости аналитиками JPMorgan.

Сегодня начинается двухдневное заседание FOMC, итоги которого будут объявлены в среду вечером. Как ожидается, американские регуляторы повысят ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в последний раз в этом году. Заседание Управляющего совета ЕЦБ состоится в четверг. Аналитики не ожидают значимых изменений в монетарной политике еврозоны. Также в четверг состоятся плановые заседания регуляторов Банка Англии и Швейцарского национального банка.

Цены на нефть сегодня выросли более чем на 1%, что связано с сообщениями об остановке работы трубопровода Forties в Северном море для проведения ремонта после обнаружения трещины на прошлой неделе. Нефтепровод Forties обеспечивает доставку нефти с 85 месторождений в Северном море общим объёмом 450 тыс. барр. в сутки. Стоимость ближнего контракта на нефть Brent к текущему моменту выросла на 1.5% до 65.7 долл за барр.

Повышение цен на нефть поддерживает российский фондовый рынок, но почти не отражается на курсе рубля. В данный момент рубль торгуется в паре с евро на уровне 69.30 (TOM), в паре с долларом США - на отметке 58.87 (TOM), немного снизившись по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия.

Одна из главных новостей дня на российском рынке - требование Роснефти и Башнефти об аресте активов АФК "Система" в качестве обеспечительной меры по поданному ими 7 декабря иску о взыскании с "Системы" 131.6 млрд руб. Напомним, в августе текущего года Арбитражный суд Башкирии частично удовлетворил предыдущий иск Роснефти, постановив взыскать с "Системы" 136.3 млрд руб.

После появления на прошлой неделе сообщения о подаче нового иска акции АФК "Система" на Московской бирже подешевели почти на 23%, их стоимость упала до 9.25 руб. за штуку. Во вторник стоимость бумаг компании на бирже колеблется в районе 10.78 руб.

8 декабря АФК "Система" подала ответный иск к Роснефти и Башнефти, требуя возместить ущерб в размере около 330.45 млрд руб. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Москвы 11 декабря.

Подготовлено с использованием материалов CNBC.