Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;
06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;
09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;
11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за ноябрь;
13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь.