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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2017 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Продажи новых домов в Австралии за октябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Австралии за октябрь;

06:45 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за октябрь;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за октябрь;

11:30 мск: Индекс цен на дома в Великобритании Halifax за ноябрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за IV квартал, предварительно;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь.

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